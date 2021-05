Arrivi in Sardegna. Oltre 2mila controlli nelle ultime 24 ore

Sei contestazioni in provincia di Oristano

Di: Redazione Sardegna Live

Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra le ore 18 del 1° maggio e le ore 18 del 2 maggio, sono stati effettuati 2.009 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 700 nell’aeroporto di Cagliari e 250 in quello di Alghero; 680 nel porto di Olbia, 145 in quello di Porto Torres, 175 a Cagliari e 59 a Santa Teresa di Gallura. Sono stati effettuati anche 78 controlli nel territorio e notificate sei contestazioni in provincia di Oristano.

Solinas proroga ordinanze seconde case e test arrivi. La Sardegna resterà "blindata" sino al 14 maggio. Il presidente della Regione, Christian Solinas, nei giorni scorsi ha, infatti, prorogato due ordinanze: la prima protrae di due settimane i controlli con test rapidi agli arrivi negli scali sardi, la seconda conferma sempre per 14 giorni il divieto di ingresso ai proprietari di seconde case non residenti nell'Isola, se non per esigenze lavorative, motivi di salute e presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone.

Il provvedimento sui tamponi obbligatori è in vigore dall'8 marzo scorso e prevede tre alternative per chi arriva e non sia già vaccinato o non si sia sottoposto a tampone molecolare con esito negativo almeno 48 ore prima della partenza: sottoporsi al test presso le aree dedicate in porti e aeroporti; fare il tampone entro 48 ore dall'arrivo in una struttura pubblica o privata accreditata a proprie spese; entrare in isolamento per dieci giorni. Per quanto riguarda la prima opzione: in caso di esito negativo ci si potrà muovere con la raccomandazione di ripetere il test dopo cinque giorni, se invece l'esito è positivo scatteranno le procedure previste dalla legge per i casi di Covid-19 positivi.

Resta anche l'obbligo per chi viaggia di registrarsi prima dell'imbarco nella sezione "Nuovo Coronavirus" nella home page del sito della Regione o attraverso la app Sardegna Sicura scaricabile negli app store di Ios e Android.

Attraverso la stessa piattaforma i passeggeri potranno dare atto dell'avvenuta vaccinazione.