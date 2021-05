Incidente mortale a Quartu: perde la vita un 37enne

Incidente in via Pirastu

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Quartu stanno lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente avvenuto nella notte in via Pirastu a Quartu Sant'Elena e che ha portato alla morte di un 37enne nigeriano, Friday Oshomah.

Secondo quanto appreso, il giovane sarebbe stato travolto da un'auto che poi si è ribaltata. Il cui conducente della vettura si è allontanato dalla zona: è attualmente ricercato dai carabinieri che indagano per omicidio stradale.

Al momento i militari dell'Arma del Radiomobile, coordinati dal capitano Gianni Russo, lavorano per ricostruire nei dettagli il sinistro che ha ancora alcuni punti oscuri.

In queste ore gli investigatori stanno sentendo i connazionali della vittima. La salma di Friday Oshomah è stata trasferita al Policlinico di Monserrato dove il medico legale, Roberto Demontis, effettuerà l'autopsia.