Cade dalla bici e muore, dramma a Pula

L’incidente è avvenuto nelle campagne del paese

Di: Redazione Sardegna Live

Non c'è stato niente da fare per Pier Giacomo Porcu, il 48enne caduto dalla bici mercoledì nelle campagne di Pula, in località "Su gattu aresti". Le ferite alla testa non gli hanno lasciato scampo e dopo un giorno di agonia è morto avantieri mattina in ospedale.

Le condizioni dell'uomo sono parse subito disperate ai medici del 118 e ai volontari dell’Avos intervenuti sul posto dopo essere stati allertati da alcuni passanti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, Porcu arrivava dalla zona di Perd’e’ Sali e avrebbe perso il controllo della bicicletta mentre percorreva una discesa ripida. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, la vittima non era cosciente.

L'intera comunità di Pula, una volta diffusasi la notizia della tragedia, è stata travolta dal dolore e dalla commozione.