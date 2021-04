Nule, terminate somministrazioni categorie "fragili". Vaccinato 36% abitanti

Sono circa 400 le persone vaccinate. Il sindaco: "Augurio che si possa arrivare presto almeno al 50%"

Di: Giammaria Lavena

"Si sono appena concluse le operazioni di vaccinazione alle persone residuali considerate 'fragili' di Nule. Sono state inoculate ulteriori 37 dosi del vaccino della casa farmaceutica Pfizer". Lo fa sapere il sindaco Antonio Giuseppe Mellino, tramite una nota condivisa sui social.

"Si procederà la settimana prossima con i caregivers e i rimanenti over 70, per proseguire poi con gli over 60 - spiega -, Dai dati in mio possesso Nule può contare su circa 400 vaccinati, ovvero il 36% della popolazione vaccinabile".

"L' augurio - conclude il primo cittadino - è che si possa arrivare presto almeno al 50%".