Aglientu. Scomparsa di Silvana Gandola: il giallo si infittisce

Piscitelli, avvocato della figlia, chiama un team di esperti

Di: Redazione Sardegna Live

L’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale di fiducia dell’unica figlia della scomparsa Silvana Gandola, Laura Rizzi, nonché Presidente di PENELOPE SARDEGNA, non intende restare fermo ad aspettare.

La 79enne a detta della sua accompagnatrice badante sarebbe scomparsa improvvisamente alla sua vista la mattina di domenica 28 aprile, in un raggio di poche centinaia di metri.

“Di questo nutro seri dubbi ormai – afferma Piscitelli -. È stata cercata con tutte l forze e tecnologie possibili, mi convinco sempre più che, tranne che sia stata rapita dagli extraterrestri, Silvana Gandola non è scomparsa con quelle modalità e nel luogo indicato”.

L’avvocato riferisce: “Ho deciso così di affidarmi a un serio team di esperti che da tempo collaborano con me e con PENELOPE in casi delicati di scomparse ed omicidi: io e la figlia Laura abbiamo dato mandato alla dott.ssa Chantal Milani, antropologa odontologa forense ed identificativa, esperta anche in analisi di videosorveglianza, al prof. Pier Matteo Barone, noto geoarcheologo esperto nello studio ed acquisizione di immagini satellitari e alla sig.ra Barbara Dordoni della Nova Forensic, per l’esame tecnologico di cellulari e computer”.

“Con in campo questo team di esperti – spiega Gianfranco Piscitelli - cercherò di penetrare questo mistero che ci assilla da ben 32 giorni”.

Nella foto: la dott.ssa Chantal Milani e il prof. Pier Matteo Barone