Bassetti: “Sardegna zona bianca? È evidente che sia stato un errore. Fatta troppo precocemente”

L’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin: "Impariamo qualcosa da quanto accaduto alla Sardegna, facciamo attenzione"

Di: Redazione Sardegna Live

“La Sardegna non ha funzionato perché la zona bianca nel pieno di un’epidemia è sempre un errore. Questo virus colpisce in due stagioni: una tra l’inverno e la primavera e l’altra in autunno.

La zona bianca in Sardegna è intervenuta quando il virus stava ancora circolando. È evidente che sia stato un errore. Il sistema della colorazione a zone non è sbagliato, funziona. La Sardegna zona bianca è stata fatta troppo precocemente”.

Lo ha detto ieri il direttore malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ospite di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli.

Nella puntata di ieri si è riparlato ancora della Sardegna, del passaggio dalla zona bianca alla zona rossa, del pranzo di Sardara e dell’accoglienza “poco calorosa” del Presidente Solinas (il servizio nel video in alto).

Tra gli ospiti in studio anche l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin: “Per tre settimane abbiamo visto le immagini ai telegiornali delle persone libere che festeggiavano, che andavano al ristorante, che andavano al mare abbiamo, che aprivano, che chiedevano il coprifuoco fino alle 23:30”. “Se dobbiamo imparare qualcosa da questa vicenda direi a miei colleghi ‘attenzione’ e alle persone che ci stanno ascoltando ‘attenzione’ perché ora ci giochiamo un tesoretto piccolo di riaperture controllate e graduali”, considerato che sono in zona gialla l’Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento.