Furgone si ribalta ad Assemini, ferito il conducente

Vari traumi per il conducente del mezzo, sul posto i Vigili del fuoco e l'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina sulla circonvallazione della SP2 in direzione Macchiareddu, nel territorio di Assemini. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è intervenuta sul posto, dopo che per cause ancora da accertare un furgone ha perso il controllo ribaltandosi e finendo sul guardrail. Il conducente è rimasto ferito con vari traumi.

I pompieri hanno operato congiuntamente al personale sanitario intervenuto con ambulanza e l'elisoccorso per estrarre e soccorrere il conducente. Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi. La strada è stata temporaneamente interdetta al transito, sino al termine delle operazioni di soccorso, di messa in sicurezza e per effettuare rilievi.