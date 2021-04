iRS, ProgReS e Torra! annunciano la nascita di un blog indipendentista aperto ai contributi

"Uno spazio a disposizione di tutti coloro che vogliono dare un contributo attivo alla crescita e al miglioramento della nostra terra"

Di: Redazione Sardegna Live

Il coordinamento indipendentista Torra, il movimento iRS e il partito ProgReS annunciano "la nascita dell’aperiodico indipendentista congiunto helis.blog".

Da oggi, si legge in una nota, "mettiamo a disposizione di tutti coloro che vogliono dare un contributo attivo alla crescita e al miglioramento della nostra terra uno spazio di discussione libero e aperto, una piattaforma di confronto nell’ambito dell’indipendentismo repubblicano. La nascita di questo nuovo spazio di confronto è frutto di un cambio di atteggiamento da parte di un’area indipendentista che ha deciso di discutere insieme in uno spazio di elaborazione e di riflessione. In antitesi allo scontro sterile e fratricida che per anni ha afflitto l’indipendentismo. Siamo convinti che il recupero dei rapporti politici e umani interrotti da traumi e disillusioni nel corso della storia recente dell’indipendentismo sardo, come la missione dell’inclusione nel percorso repubblicano di indipendentisti provenienti da altre esperienze politiche, debba necessariamente passare attraverso momenti di riflessione e luoghi di incontro".

"Pensiamo - proseguono i promotori dell'iniziativa -che l’unione forzata di tutti e a tutti i costi non sia la strada giusta e la storia lo dimostra. Noi non potremmo mai condividere un percorso con un indipendentismo razzista, omofobo, xenofobo, discriminatorio e maschilista. Condividiamo il percorso con chi ha una visione della vita e del mondo affine alla nostra. Noi pensiamo che l’indipendentismo sia l’unico antidoto alla globalizzazione e al neoliberismo per questo è arrivato il momento di ristrutturarci, ricostruire la nostra comunità politica e umana, riprendere il discorso da dove si era interrotto".

E ancora: "Riteniamo che la pluralità di pensiero, l’intelligenza collettiva e il confronto siano risorse fondamentali per la costruzione di un dibattito che veda tutti i sardi protagonisti nel presente e nel futuro della Sardegna. Helis.blog rappresenta il luogo dove questo si può realizzare, ci offre la possibilità di fare, di produrre, di elaborare e di creare occasioni di riflessione per dare vita a questo confronto. Animati da sincero spirito di coesione, ispirati dal desiderio di rilanciare l’indipendentismo politico, culturale e sociale nel Paese, rispettosi delle esperienze e dei percorsi di ciascuno, auspichiamo che tramite helis.blog le voci storiche e quelle nuove della nostra comunità politica trovino lo spazio che meritano. Affinché la società sarda – in Sardegna e in su disterru – possa approfittare di una nuova occasione per riconoscersi nelle soluzioni e nelle proposte indipendentiste".