Arrivate in Sardegna 60mila dosi di Pfizer

E' il lotto più consistente dall’inizio della campagna vaccinale

Di: Redazione Sardegna Live

L’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu ha confermato l'arrivo in Sardegna di ore altre 60mila dosi di vaccino Pfizer. Nelle prossime ore saranno smistate nei centri vaccinali dell’Isola.

Il carico è una parte della fornitura di 2,2 milioni di dosi prodotte dalla casa farmaceutica americana e inviate in Italia. La distribuzione è iniziata proprio nella giornata odierna, come annunciato ieri dal commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

Si tratta del lotto più consistente arrivato nell'Isola dall’inizio della campagna vaccinale.