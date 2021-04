Vaccini. In Sardegna obiettivo 15.650 somministrazioni giornaliere

Con l'aumento di personale e di hub vaccinali (25) aumenteranno anche le somministrazioni

Di: Giammaria Lavena

In Sardegna l'obiettivo per i prossimi giorni sarà la somministrazione di 15.650 vaccini quotidiani nei 25 grandi centri previsti nell'aggiornamento del piano vaccinale e operativi, a regime, per 12-14 ore al giorno.

"Nell'organizzazione delle risorse umane - si legge nel piano - la scelta di Ats Sardegna è quella di utilizzare un modello di gestione modulare che ha negli hub vaccinali il punto di forza (strutture che somministrano un numero maggiore di 1000 dosi die) supportato da pvt (punti di vaccinazione territoriali, ndr) con moduli ridotti da 500-250-125 dosi die".

"A tal fine si rende necessario reperire risorse umane straordinarie sia attraverso l'acquisizione di nuove risorse ove reperibili, anche con partecipazione volontaria dei diversi soggetti titolati a farlo, ma anche prevedendo l'attivazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive (sanitari) e di specifici progetti finalizzati (amministrativi e tecnici) per garantire il funzionamento primariamente degli hub e dei pvt di medie dimensioni (500 dosi die)".

I grandi punti di somministrazione indicati nel piano sono: Sassari, Alghero, Ozieri, Olbia, Tempio, Nuoro, Macomer, Orosei, Siniscola, Sorgono, Lanusei, Tortoli, Oristano, Ghilarza, Bosa, San Gavino, Carbonia, San Giovanni Suergiu, Iglesias, San Antioco, Cagliari Fiera 1 e 2, Quartu, Isili e Muravera.