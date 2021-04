Ryanair ad Alghero con 22 rotte estive

La maggior parte dei nuovi collegamenti annunciati dalla compagnia aerea irlandese prenderà il via a luglio

Di: Redazione Sardegna Livee

Ryanair ha annunciato oggi la stagione estiva 2021 da Alghero con 65 voli settimanali, 22 destinazioni (10 nazionali e 12 internazionali), fra cui 11 nuove. La maggior parte dei nuovi collegamenti annunciati dalla compagnia aerea irlandese prenderà il via a luglio e offrirà ai viaggiatori l'opzione "Zero Supplemento Cambio Volo" nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche.

"Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo da Alghero, con oltre 65 voli settimanali e 22 rotte in totale, comprese 11 nuove rotte verso destinazioni come Barcellona, Marsiglia, Napoli o Siviglia", ha dichiarato il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness.

I nuovi collegamenti che saranno attivati da e per l'aeroporto di Alghero sono: Barcellona, Bari, Catania, Madrid, Marsiglia, Napoli, Bucarest, Palermo, Pescara, Siviglia e Treviso (quest’ultimo operativo da giugno).

"Siamo molto soddisfatti del successo della collaborazione con Ryanair e del percorso che ha portato all'ampliamento dell'offerta da e per l'aeroporto di Alghero - commenta lo chief financial officer e direttore Sviluppo business dell'aeroporto di Alghero, Fabio Gallo - L'apertura di nuove destinazioni domestiche e internazionali permette di guardare con fiducia all'imminente stagione estiva, con l'auspicio che i prossimi mesi possano rappresentare il primo passo verso il graduale rilancio turistico ed economico del Nord Ovest dell'isola”.