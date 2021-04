Covid. A Sassari stabile il numero dei positivi: 174

Dato in linea con quello del precedente rilevamento. In calo le persone in quarantena

Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari le persone positive al Covid sono 174, di cui 12 nuovi casi rispetto a ieri. Un dato in linea con quelli del precedente rilevamento del 23 aprile che segnava per il capoluogo turritano ugualmente 174 casi. 20 i ricoverati (come sempre già inclusi nel totale) e 160 le persone in quarantena, in deciso calo rispetto al precedente bollettino.