Spaccio di droga, 47enne arrestato dai Falchi

Blitz nel quartiere di Is Mirrionis

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, nel quartiere di Is Mirrionis, i Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato un 47enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine condotta dagli investigatori avrebbe consentito di accertare che l’uomo detenesse e spacciasse sostanze stupefacenti presso la propria abitazione. Pertanto è stato fermato e sottoposto ad un controllo, successivamente esteso alla sua dimora.

All’interno dell’appartamento, in alcuni contenitori, sarebbe stata trovata della marijuana, per un peso di circa 165 grammi, quattro pezzi di hashish per un peso complessivo di 226 grammi e due involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina. Inoltre sarebbe stata rinvenuta la somma di 315 euro, provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e trattenuto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattina di oggi si terrà l’udienza direttissima.