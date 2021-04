Calci e pugni contro gli agenti. Arrestato 26enne di Capoterra

Il giovane ha reagito con violenza nell'ambito di un posto di blocco

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno tratto in arresto un 26enne di Capoterra per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento al veicolo di servizio, sanzionandolo amministrativamente per la violazione delle norme anti Covid-19.

Nella tarda nottata di ieri, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo quattro persone in transito in via Emanuele Filiberto. Una volta chiesti i documenti agli occupanti del veicolo, uno di questi, in seguito identificato per un giovane di 26 anni già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti anche per comportamenti analoghi, si sarebbe rifiutato con atteggiamento aggressivo di fornire le proprie generalità e con un gesto repentino avrebbe sferrato un calcio alla mano di un agente facendone rovinare a terra un altro.

I poliziotti si sarebbero trovati costretti ad agire con fermezza e mettere in sicurezza il giovane violento all’interno dell’auto di servizio. Durante il tragitto verso gli uffici della Questura, il ragazzo avrebbe continuato a colpire ripetutamente le paratie del veicolo riuscendo a rompere il pannello di plexiglass che separa gli operatori dalle persone trasportate. Questo comportamento sarebbe proseguito anche successivamente quando è stato dichiarato in stato di arresto. Al termine degli atti è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima prevista per questa mattina.