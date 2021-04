Vaccini: a Palau somministrazione a un'anziana di 101 anni

Prosegue la campagna dell'Assl di Olbia, domani a Buddusò

Di: Redazione Sardegna Live

La Assl di Olbia, attraverso il Servzio di Igiene e Sanità pubblica , con la collaborazione delle amministrazioni comunali e dei Medici di medicina generale che stanno fornendo gli elenchi dei soggetti fragili, sta proseguendo la campagna vaccinale sul territorio della Gallura. Nella giornata di oggi sono stati vaccinati i fragili del comune di Palau con "Pfizer" (circa 180 persone) e altrettanti over 70 con Astrazeneca.

Tra i soggetti vaccinati con Pfizer oggi sono state eseguite anche una ventina di vaccinazioni a domicilio in pazienti non deambulanti, tra questi una donna di 101 anni: le vaccinazioni domiciliari sono state rese possibili grazie alle equipe mobili della Assl e alla collaborazione volontaria di un medico di medicina generale in pensione.

Martedì 27 aprile sarà la volta dei fragili di Buddusò, mercoledì 28 aprile di Telti e Monti, giovedì 29 aprile del comune di Budoni.

L'hub di Olbia rimarrà attivo quotidianamente per la vaccinazione dei soggetti estremamente fragili, contattati direttamente dai servizi ospedalieri o ambulatoriali che li hanno in cura.

La giornata di venerdì 30 aprile vedrà impegnati le equipe vaccinali nelle seconde dosi di richiamo del vaccino Astrazeneca nell'hub vaccinale di Olbia, oltre ai soggetti fragili contattati dalla Assl.

Nell'arco di questa settimana nel Centro vaccinale di Tempio Pausania, sulla base di una programmazione fatta con le amministrazioni comunali e i medici di medicina generale, verranno sottoposti a vaccinazione anche i soggetti fragili provenienti dai comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luras Luogosanto , Trinità d'Agultu e Tempio Pausania.