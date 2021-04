Alghero. Oggi record di vaccini ma programma di domani sospeso

Calendario sospeso per mancanza di vaccini al Mariotti. Domani solo gli over 80 non ancora vaccinati, le seconde dosi in programma e i soggetti fragili

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo quanto già comunicato nei giorni scorsi da ATS a seguito della carenza delle dosi di vaccino necessarie, la campagna vaccinale dell’Hub del Mariotti, ad Alghero, proseguirà, sino nuove comunicazioni, con una rimodulazione: domani, martedì 27 aprile, saranno garantite le somministrazioni delle seconde dosi secondo la modalità già prevista, le dosi ai cittadini con più di 80 anni che non hanno ancora ricevuto il vaccino e ai pazienti fragili.

Il calendario prevedeva per domani le vaccinazioni per i cittadini nati nel 1961, programma che riprenderà non appena saranno disponibili le dosi. Il report delle somministrazioni di oggi ha toccato quota 772 vaccini, somministrati ai nati negli anni 1959/1960.

"La macchina del centro vaccinazioni del Mariotti sta lavorando ad un ritmo eccellente, con una collaudata organizzazione che rappresenta un eccellenza di questa lotta alla pandemia. Auspichiamo che questa volta lo stop delle forniture nazionali sia breve e che si possa tornare immediatamente a riprendere il ritmo estremamente positivo del centro del Mariotti" afferma il Sindaco Mario Conoci.