Hospice Nuoro. L'Assl mette presupposti per il rilancio

Presso la sala riunioni della Direzione Assl di Nuoro si è svolto un incontro con l'obiettivo di riorganizzare le attività dell'Hospice, durante il quale è stata confermata l'imminente integrazione del personale medico con l’apporto di una nuova unità

Di: Giammaria Lavena

Il Commissario Straordinario dell’Assl di Nuoro, Dottoressa Gesuina Cherchi, comunica che in data odierna, presso la sala riunioni della Direzione Assl di via Demurtas, a Nuoro, si è svolto un incontro operativo avente il seguente ordine del giorno: organizzazione attività Hospice. Oltre al Commissario Assl erano presenti il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Hospice – Terapia Antalgica – Rete Cure palliative, Dottor Salvatore Salis; il Direttore della Struttura Semplice Direzione del Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello, Dottoressa Maria Carmela Dessì; la Referente della Terapia Antalgica, Dottoressa Luigia Bandinu; il Referente delle Cure domiciliari del Distretto Socio Sanitario di Siniscola, Dottor Gianluca Doa.

Inoltre, per il Servizio Professioni Sanitarie erano presenti il Direttore, Dottor Antonello Cuccuru, e il Coordinatore infermieristico dell’Hospice, Dottor Andrea Pes. Durante l’incontro il Direttore dell’Hospice e tutti i presenti hanno voluto specificare che non è mai stata interrotta l’assistenza, e non vi è stata alcuna interruzione di pubblico servizio, in quanto non si è reso necessario alcun ricovero e si è provveduto a garantire l’assistenza mediante: consulenze ospedaliere; cure palliative - ambulatorio; day hospice - assistenza domiciliare. Nel corso dell'incontro è stata confermata l'imminente integrazione del personale medico con l’apporto di una nuova unità.

Contestualmente è stato deciso l’ampliamento della Rete territoriale di Assistenza Domiciliare in tutti i Distretti Socio Sanitari dell’Assl di Nuoro. Assistenza che sarà garantita dai Medici dell’Hospice di Nuoro, coadiuvati dal personale infermieristico della stessa struttura e da quello presente nel territorio (Cure Domiciliari Integrate dei Distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono). Tale personale infermieristico sarà appositamente formato dal Direttore dell’Hospice a partire dalla prossima settimana. Questa attività sinergica consentirà di assistere il paziente secondo il setting assistenziale più appropriato.