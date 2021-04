Chi passeggia senza giustificato motivo e chi non indossa la mascherina: 17 sanzioni

Controlli a Tempio Pausania, Santa Teresa Gallura e Aglientu

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Proseguono in controlli da parte dei carabinieri sul rispetto delle norme imposte dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono state diciassette le sanzioni elevate dai militari dell’arma negli ultimi giorni tra i comuni di Tempio Pausania, Santa Teresa Gallura e Aglientu.

Nello specifico, quindici per chi era a passeggio senza giustificato motivo durante la zona rossa e due per chi non indossava i dispositivi di protezione individuali.

I controlli, fanno sapere i carabinieri, continueranno anche nei prossimi giorni.