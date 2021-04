Sassari, controlli anti Covid: chiusi quattro bar e sanzionate alcune persone

Sanzionati gestori e clienti e chiuse attività per tre giorni. Sanzioni anche per due adulti, in circolazione senza rispettare le normative anti contagio

Di: Giammaria Lavena

Quattro bar chiusi e alcune persone sanzionate, quasi tutte perché consumavano davanti ai locali creando assembramenti. È il bilancio dei controlli della Polizia locale di Sassari nel fine settimana appena concluso.

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in tre bar della zona di Luna e Sole, tra via degli Astronauti e il Piazzale Segni. Sanzionati tutti i gestori e i clienti che sono stati identificati e attività chiuse per tre giorni. Un altro bar, che era stato già chiuso nei giorni scorsi per lo stesso motivo, è stato sottoposto alla stessa sanzione accessoria perché aveva aperto nonostante il divieto.

Controlli anche negli arenili e zone costiere, dove è vietato recarsi in zona rossa a meno che non si risieda a pochi metri e rientri dunque nell’attività all’aperto ammessa nelle immediate vicinanze della propria abitazione. In applicazione delle norme per il contrasto alla diffusione del coronavirus sono stati sanzionati due adulti mentre è ancora in fase di accertamento la situazione di altre due persone.

Tutte in regola invece le attività di vendita. Le attività della Polizia locale sono state intensificate nelle ultime settimane, una decisione legata all’aumento esponenziale del numero dei contagi e delle persone in quarantena anche in città.