Berchidda. Lastra di marmo gli cade sulle gambe schiacciandogliele: grave operaio

L'uomo, 51 anni, è stato trasportato all'ospedale in elisoccorso

Di: Giammaria Lavena

Ernesto Coizza, 51 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina nella marmeria "Marmi e Graniti", a Berchidda. L'uomo, un operaio, stava spostando una grossa lastra di marmo, quando questa, per cause in fase di accertamento, gli è caduta addosso schiacciandogli le gambe.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia. Il malcapitato è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso e si trova ora ricoverato nel reparto di traumatologia.

Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal, per verificare le cause dell'incidente e la posizione lavorativa dell'operaio.