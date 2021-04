Vaccini. Ieri in Sardegna solo 4.148 somministrazioni

Pesa la chiusura dell'hub di Sassari per mancanza di dosi

Di: Giammaria Lavena

Salgono a 461.357 le dosi di vaccino somministrate in Sardegna, a fronte delle 521.650 consegnate sinora alla Regione, con una percentuale dell' 88,4%(la media italiana è dell'89,3)%.

Nella giornata di ieri si è però registrato un rallentamento nelle inoculazioni rispetto alla media dei giorni precedenti. Sono state infatti solo 4.148 le persone vaccinate, un calo dovuto anche alla chiusura, per tutto il giorno, dell'hub di Sassari alla Promocamera per mancanza di vaccini.

Nel dettaglio - secondo i dati del report del governo - in Sardegna sono stati somministrati: 139.337 vaccini agli over 80; 63.476 agli anziani dai 70 ai 79 anni; 28.218 dai 60 ai 69 anni; 89.578 dosi agli operatori sanitari e sociosanitari; 35.608 al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio; 48.249 ai soggetti fragili e caregiver; 17.736 ad ospiti di Strutture residenziali; 10.683 al Comparto Difesa e Sicurezza; 22.341 al personale scolastico; 6.091 nella categoria "Altro".