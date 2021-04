Carbonia. Evade i domiciliari per recarsi dalla fidanzata: arrestato

E' stato colto in flagranza di reato, stamattina il processo

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Carbonia hanno arrestato per evasione dai domiciliari un uomo del posto. Il soggetto era indiziato di essere uno dei due protagonisti dell’escalation di furti e rapine che avevano colpito la città qualche tempo fa. Dopo un po’ di carcere è finito agli arresti domiciliari.

Non avendolo trovato presso il proprio domicilio nel capoluogo sulcitano, in uno dei tanti passaggi sotto casa finalizzati a controllarlo, i militari, sospettando che potesse essersi recato a casa della fidanzata, alle successive ore 21,45 lo hanno effettivamente rintracciato dalla compagna, in piena flagranza del reato di evasione, e lo hanno arrestato.

Ha trascorso la nottata in una camera di sicurezza della Stazione di Carbonia. Stamattina il giovane verrà tradotto al palazzo di giustizia di Cagliari ed è verosimile che il beneficio degli arresti domiciliari possa essergli revocato.