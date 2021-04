Controlli anti Covid Nuoro e provincia: 20 sanzioni per violazione norme e un locale chiuso

Identificate dalle forze dell'ordine 471 persone e controllati 331 veicoli. Un cittadino di Nuoro è stato segnalato al prefetto poiché sorpreso in possesso di sostanza stupefacente per uso personale

Di: Giammaria Lavena

I servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla Questura di Nuoro anche per questo fine settimana sono stati improntati a verificare il rispetto delle restrizioni vigenti per la zona rossa. Nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 aprile sono stati impiegati equipaggi delle Volanti della Questura, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola, Tortolì e Macomer, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Le forze dell'ordine hanno effettuato coordinati e capillari controlli nelle piazze e nelle strade maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione sociale. Nel corso dell'attività sono stati effettuati, complessivamente 53 posti di controllo, sono state identificate 471 persone e sono stati controllati 331 veicoli. Nell'ambito dei dispositivi programmati nel Capoluogo e nei Comuni di Siniscola, Budoni, San Teodoro, Tortoli e Bosa sono stati controllati 48 esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande.

Sono state elevate 20 sanzioni amministrative per violazioni della disciplina di contrasto al Covid-19. Nel capoluogo è stata disposta, inoltre, la chiusura di un bar per due giornate, poiché gli avventori e il titolare non rispettavano le misure di distanziamento interpersonale e le modalità di somministrazione. Infine, sempre a Nuoro, un giovane è stato segnalato al prefetto poiché sorpreso in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.