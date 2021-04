Celebrazione 25 aprile a Cagliari e Sassari: depositate corone d'alloro in memoria delle vititme

A Cagliari e Sassari i sindaci Paolo Truzzu e Nanni Campus hanno presenziato, insieme a pochi altri, alle cerimonie in occasione del 76° anniversario della Festa della Liberazione

Di: Giammaria Lavena

In occasione delle celebrazioni della 76° anniversario della Festa della Liberazione del 25 aprile, questa mattina alle 11, al parco delle Rimembranze, il sindaco Paolo Truzzu ha presenziato alla deposizione della corona d'alloro da parte dei rappresentanti del Comitato 25 aprile di Cagliari.

Come disposto dal ministero dell'Interno, anche quest'anno non si possono svolgere manifestazioni civili e con presenza militare, in considerazione dei provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza sanitaria.

La stessa Prefettura di Cagliari non ha previsto le consuete cerimonie commemorative. La presenza è stata limitata a una sola autorità deponente, evitando il coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari e comunque escludendo qualsiasi forma di assembramento della popolazione.

A Sassari invece, è stato il sindaco Nanni Campus ha deporre la corona di alloro in ricordo di tutte le vittime della Guerra, a nome della municipalità e delle istituzioni, nel cortile di Palazzo Ducale, alle 10 in punto.

Ad assistere alla composta cerimonia, senza banda e dunque senza Inno nazionale, erano presenti la prefetta di Sassari Maria Luisa d’Alessandro a nome di tutte le autorità e istituzioni, il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru e rappresentanze dell’Assemblea civica, della Giunta e delle associazioni d’Arma, combattentistiche e partigiane.