Vaccini: presto l'hub a Iglesias, 1.000 inoculazioni al giorno

L'annuncio del sindaco Mauro Usai

Di: Redazione Sardegna Live

"Chi avrebbe mai detto che la palestra di via Toti, ristrutturata nel nostro primo anno di mandato, sarebbe servita dopo 3 anni per l'allestimento di hub vaccinale. Soccorso Iglesias, Iglesias Servizi e gli operatori della Zona Industriale, da questa mattina, sono al lavoro per montare una tensostruttura di 500 mq a servizio della palestra dove verrà allestito l'hub vaccinale di Iglesias L'obbiettivo è di avere spazi idonei per l'inoculazione di 1000 vaccini al giorno". Lo scrive su Facebook il sindaco di Iglesias Mauro Usai, annunciando la prossima apertura dell'hub del Sulcis.

"Tutti uniti contro questa piaga che ad Iglesias avrà pane per i suoi denti. Grazie davvero a tutti i volontari di Soccorso Iglesias e agli operai di Iglesias Servizi, ma in particolare agli operatori della ZIC che hanno messo a disposizione mezzi pesanti e abilità per il trasporto della tensostruttura. Tutti indistintamente hanno risposto prontamente alla nostra chiamata - aggiunge - Ultimi non per importanza, i gestori del Cinema Madison che hanno messo a disposizione il locali fino a questo momento. Un gesto nobile che non deve essere dimenticato. Non è il momento delle polemiche, i sardi hanno già elementi sufficienti per fare una valutazione su quanto è accaduto in Sardegna nell'ultimo anno. È il momento di mettersi a lavoro. Coraggio Iglesias!".