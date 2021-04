Interviene per contestare assembramento, vigile urbano aggredito

Attimi di tensione questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di tensione attorno alle 13 di questa mattina a Narcao, dove un vigile urbano, Nicola Sestu, è stato aggredito dopo essersi avvicinato a un gruppo di giovani assembrati in una piazza del paese per invitarli a disperdersi. I presenti, dopo il parapiglia, sono fuggiti. L’agente si è recato in pronto soccorso dove gli è stata medicata una leggera lesione alla mano, dell'episodio sono stati informati la Procura e i carabinieri del paese.

Una piccola folla di decine di persone sarebbe stata notata a poca distanza di piazza Europa intenta a consumare bevande. "A quel punto - ha spiegato Sestu - mi sono avvicinato e li ho invitati a sciogliere l’assembramento e ho detto loro che non potevano stare lì a bere. Mi hanno risposto che avrebbero fatto quello che volevano”. Il racconto dell'agente, riportato dall'Unione Sarda, prosegue: "Uno di loro mi ha sferrato un pugno, ma sono riuscito a bloccarlo. Poi altri quattro o cinque, non ricordo bene, mi si sono gettati addosso. Per alcuni istanti si è scatenato un parapiglia, poi si sono dati tutti alla fuga".

Sul posto è subito intervenuto anche il sindaco del paese, Danilo Serra, che ha poi accompagnato l’agente al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia.