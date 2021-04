Forestale, circa 1700 controlli in porti e aeroporti

Controlli negli scali aeroportuali e portuali della Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.699 controlli negli scali aeroportuali e portuali della Sardegna.

Nel dettaglio, le verifiche realizzate dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid-19 sono state 769 nell'aeroporto di Cagliari; 713 nel porto di Olbia, 104 a Porto Torres, 58 in quello di Cagliari, 29 a Santa Teresa e 26 ad Arbatax. E' stata notificata una contestazione.