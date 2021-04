Giallo a Sassari, si indaga per sospetto omicidio

Il cadavere di un 47enne in un appartamento. Sarebbero state rinvenute lesioni alla testa

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di una persona è stato trovato in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani in via Livorno, a Sassari. La vittima è Antonio Fara, 47enne molto noto in città per il suo lavoro in una pasticceria in via Rosario.

Stamattina non si era presentato al bar, e non rispondeva al telefono al nipote col quale lavorava. E' stato lui a chiamare i Vigili del fuoco che hanno forzato la porta di casa, chiusa dall’interno.

L’uomo è stato trovato privo di vita a terra. Dai primi rilievi della Scientifica, sarebbero sono emerse lesioni alla testa. Le indagini avviate dai carabinieri dovranno accertare le cause della morte, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella dell'omicidio. Sul posto anche il magistrato Giovanni Porqueddu e i Ris di Cagliari.