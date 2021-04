Lieve calo dei positivi ad Alghero: sono 233. Le persone in quarantena 197

Intanto, continua la campagna di vaccinazione, oggi spetta ai nati nel 1956/1957

Di: Redazione Sardegna Live

I dati comunicati dall’Ats relativi al 22 aprile sono i seguenti : i soggetti positivi al Covid sono 233 (-5 ) dei quali 21 ospedalizzati (-1). I nuovi positivi sono 13, i soggetti guariti 18; le persone in quarantena sono 197 (+37).

Intanto, continua la campagna di vaccinazione: oggi spetta ai nati nel 1956/1957 ( Dalle ore 09 alle ore 11 i nati nel 1956 dal mese di gennaio al mese di giugno; Dalle ore 11 alle ore 13 i nati nel 1956 dal mese di luglio al mese di dicembre. Dalle ore 15 alle ore 17 i nati nel 1957 dal mese di gennaio al mese di aprile).

Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini nati in questi anni dovranno presentarsi al centro vaccinale del Mariotti muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Non è necessaria alcuna prenotazione.