Sassari. Esce di casa per fare la spesa e al rientro trova l’appartamento svaligiato: furto da 15mila euro

Arrestati due giovani

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Sassari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M.D., 30enne e M.N., 37enne, entrambi sassaresi, ritenuti responsabili dei reati di furto in abitazione e ricettazione.

Nello specifico, lo scorso 8 aprile i due si erano introdotti in un’abitazione in centro, rubando gioielli per un valore complessivo di circa 15mila euro.

L’anziana proprietaria dell’appartamento, una donna di 73 anni, si era allontanata solo pochi minuti per fare la spesa, tempo sufficiente per gli indagati a introdursi in casa e assicurarsi un consistente bottino. La donna, al suo rientro, aveva trovato la casa a soqquadro e constatato il grave ammanco dei suoi beni.

I Carabinieri hanno avviato le indagini, passando al setaccio gli impianti di videosorveglianza della zona. La conoscenza del tessuto criminale sassarese da parte degli investigatori ha consentito, come riferito dai militari, di dare un nome ai volti individuati grazie ad alcune immagini.

A distanza di poche ore dal furto, infatti, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’appartamento condiviso dai due arrestati. Il blitz ha sortito l’effetto sperato, consentendo di recuperare praticamente la totalità dei beni, restituiti alla leggitima proprietaria.