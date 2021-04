La Sardegna torna arancione. Nessuna regione in rosso

Cinque regioni sono in arancione (Sardegna, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Basilicata) tutte le altre in giallo

Di: Redazione Sardegna Live

"Dobbiamo andare in arancione perché abbiamo l'indice di contagiosità R(t) a 0.98". Lo ha detto ieri l'assessore della Sanità Mario Nieddu a margine della seduta della commissione Sanità del Consiglio regionale sull'emergenza Covid.

L'Rt nazionale è infatti sceso ancora 0,81, rispetto allo 0,85 della scorsa settimana.

La Sardegna, che sembrava essere nello scenario con più prescrizioni, come riporta La Repubblica, da lunedì scende in arancione. In questo colore ci sono anche Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Basilicata. Tutte le altre 14 Regioni e le due Province autonome di Bolzano e Trento sono in zona gialla.

"Ci troviamo in una situazione di rischio moderato – ha spiegato Nieddu -, determinato dalla presenza dei focolai, ma basso come impatto perché le strutture ospedaliere non sono sotto stress".