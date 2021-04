Si rafforza l'ipotesi del passaggio della Sardegna dalla zona rossa ad arancione

Nieddu, "impatto basso perchè gli ospedali tengono"

Di: Redazione Sardegna Live

"Dobbiamo andare in arancione perché abbiamo l'indice di contagiosità R(t) a 0.98". Lo ha detto l'assessore della Sanità Mario Nieddu a margine della seduta della commissione Sanità del Consiglio regionale sull'emergenza Covid.

"Ci troviamo in una situazione di rischio moderato – ha spiegato -, determinato dalla presenza dei focolai, ma basso come impatto perché le strutture ospedaliere non sono sotto stress".

Dunque, sulla base di questo "i nostri dati sono da arancione".

"L'unica volta che il ministro Speranza non ha mandato in arancione la Campania pur avendo i numeri, è stato perché il governatore aveva chiesto di restare in zona rossa", ha ricordato Nieddu.

