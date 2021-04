Covid. Sardegna: percentuale di posti letto occupati sempre sotto la soglia critica

Report settimanale della Fondazione Gimbe sulle 20 regioni italiane.

Di: Redazione Sardegna Live

Aumenta il numero dei casi positivi in Sardegna, ma la percentuale di posti letto occupati da pazienti covid è sempre sotto la soglia critica. È la fotografia scattata dal consueto report settimanale della Fondazione Gimbe sulle 20 regioni italiane.

Nella settimana dal 14 al 20 aprile risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (sono 1.116), mentre si registra una diminuzione dei contagi rispetto alla settimana precedente (-4,5%). Sempre sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva: stabile la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, 27%, mentre per quanto riguarda i posti letto occupati negli altri reparti la percentuale è salita dal 21 al 24%.

Due giorni fa, unitamente alle parole del Dottor Sergio Marracini, medico epidemiologo specialista in igiene e sanità pubblica di Cagliari, abbiamo illustrato la situazione assolutamente sotto controllo degli ospedali cagliaritani: le persone ricoverate all’ospedale Santissima Trinità di sono 187, di cui 16 in terapia intensiva, mentre al Binaghi 37, più 6 in terapia intensiva. Negli ultimi 3 giorni c’è stato un incremento progressivo di circa 20 ingressi quotidiani. I posti letto ci sono: nel fine settimana saranno pronti altri 60 posti al Binaghi e gli 80 posti al Marino sono tutti liberi. 

Un particolare riguarda l’età media dei ricoverati: si è abbassata a 65/69 anni.