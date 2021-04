Nuoro. Da lunedì 26 aprile Hospice nuovamente operativo

Lo fa sapere il Commissario Straordinario dell’ASSL di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Il Commissario Straordinario dell’ASSL di Nuoro, Dottoressa Gesuina Cherchi, comunica che, a far data da lunedì 26 aprile, l’Hospice dell’Ospedale Cesare Zonchello di Nuoro riprenderà la sua regolare attività, momentaneamente sospesa.

Tre giorni fa la mobilitazione Lunedì scorso è stato organizzato un flash mob davanti all'ospedale Zonchello per la riapertura dell'Hospice che cura i malati terminali, chiuso nei giorni scorsi per carenza di specialisti.

A organizzare la manifestazione è il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale Italia in Comune, ma ha partecipato anche l'opposizione, che si è unita per una battaglia bipartisan.

La mobilitazione si è spostata anche sui social, coinvolgendo i sindaci e i consigli comunali del territorio che hanno postato una foto con in mano un foglio con su scritto: “Riaprite l’Hospice di Nuoro”.