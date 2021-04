Ragazza uccisa ad Aosta: il 36enne di Sorso era stato già arrestato per abusi sessuali

Nel 2014 era stato condannato dal Tribunale di Sassari a quattro anni di carcere per aver tentato di violentare una ragazza ventunenne

Di: Redazione Sardegna Live

Gabriel Falloni, originario di Sorso, è accusato di essere l'autore dell'omicidio di Elena Raluca Serban, 32enne di origine romena, trovata morta all'alba di domenica scorsa con una profonda ferita al collo in un alloggio di Aosta.

Falloni, 36 anni, aveva precedenti specifici per violenza sessuale. Nel 2014 era stato condannato dal Tribunale di Sassari a quattro anni di carcere per aver tentato di violentare una ragazza ventunenne e averla trattenuta con la forza in una casa dove l'aveva attirata con un'offerta di lavoro. Come riportano le cronache locali, era stato anche arrestato nel 2013 per aver tentato di violentare una donna sassarese mentre contrattava la locazione di un alloggio mentre nel 2012 era stato denunciato da due prostitute per averle picchiate e derubate dopo un rapporto sessuale; anche in questo caso era stato condannato.

Su Facebook si faceva chiamare Gabry Neno. L'ultima modifica risale alle 22 del 17 aprile, probabilmente poche ore dopo l'omicidio: ha cambiato l'immagine di copertina del profilo togliendo una sua foto e mettendo quella di un cagnolino bianco.