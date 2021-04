Carbonia. Tenta di occupare abusivamente abitazione, il proprietario lo scopre e scoppia la lite

Per interrompere la colluttazione sono dovuti intervenire i carabinieri. Il proprietario dell'appartamento sporgerà probabilmente denuncia

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina a Carbonia, un 52enne è stato sorpreso dal proprietario di un appartamento, 67anne in pensione, mentre tentava di forzare la porta d'ingresso. Fra i due è partita una lite, durante la quale i contendenti si sono colpiti reciprocamente.

Solo l'intervento dei carabinieri ha fatto sì che gli animi si placassero. Riportata la calma, i militari hanno appreso quanto accaduto. L'uomo si è giustificato dicendo di esser stato informato da altre persone che l'appartamento era libero poiché il proprietario era deceduto.

In realtà la casa era abitata dal figlio del 67enne, attualmente domiciliato in un altro Comune per ragioni di studio. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, che hanno medicato il 52enne per una ferita alla nuca riportata nella colluttazione con il pensionato, che aveva sua volta riportato alcune escoriazioni alle braccia.

Nei confronti del 52enne con ogni probabilità scatterà una denuncia.