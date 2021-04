Santa Giusta. Asportavano carburante da una società di raccolta rifiuti: due denunciati

Incastrati dalle foto-trappole, si sono dati alla fuga per le campagne, venendo rintracciati dopo alcune ore

Di: Giammaria Lavena

A Santa Giusta, la Sqaudra Mobile della Questura di Oristano ha denunciato due persone per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due uomini, A.S. classe 1978 e E.P. classe 1987, entrambi pregiudicati e residenti a Santa Giusta, che sarebbero responsabili di ripetuti furti di carburante perpetrati ai danni della società “Formula Ambiente”, incaricata della raccolta di rifiuti anche ad Oristano.

Dopo le prime denunce fatte dai responsabili della società, i quali avevano notato rilevanti ammanchi di carburante dagli automezzi di servizio, gli investigatori, con la collaborazione della Polizia Locale di Oristano, che ha fornito le telecamere normalmente utilizzate per cogliere in flagranza gli incivili che gettano i rifiuti in strada, hanno identificato e messo di fronte alle loro responsabilità i due giovani.

Il giorno dopo l’installazione delle foto-trappole, proprio nel momento in cui uno degli investigatori si era recato presso gli uffici della società per estrapolare le videoregistrazioni fatte nelle ore precedenti, i due ladri si sarebbero nuovamente recati presso la società, portando con sé numerosi bidoni asportati anch’essi da un vicino capannone.

Il pronto intervento dell’agente che, accortosi del nuovo tentativo di furto, è intervenuto per cercare di bloccare i ladri, ha impedito la consumazione del reato. Secondo quanto riferito, i due, vistisi scoperti, hanno iniziato una precipitosa e rocambolesca fuga per le campagne, resasi vana nonostante in un primo momento avessero fatto perdere le proprie tracce.

Infatti, a distanza di alcune ore, entrambi sono stati rintracciati dai poliziotti intervenuti in ausilio del collega. Durante le perquisizioni effettuate sul luogo del furto e presso le abitazioni dei soggetti, sarebbero stati rinvenuti gli abiti indossati dagli stessi durante l’ultimo tentativo di furto ed una motosega, asportata giorni prima da una abitazione di Santa Giusta e portata dai due presso la sede della società per perpetrare il furto.

Dopo esser stati condotti in Questura e foto-segnalati, sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.