Marijuana nell'ovile, 28enne nei guai

La droga in un sacchetto di iuta

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri pomeriggio a San Basilio, dieci militari delle Stazioni carabinieri di San Basilio, San Nicolò Gerrei e Donori, nell’ambito di un servizio coordinato organizzato dalla Compagnia di Dolianova, hanno arresto in flagranza di reato un 28enne allevatore del luogo.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e locale presso la sua azienda agricola per l’allevamento di ovini a Sant’Andrea Frius, e successivamente estesa anche all’abitazione di San Basilio, sarebbe stato trovato in possesso di 435 grammi di marijuana, contenuta in un sacchetto di iuta e in alcune scatole di cartone.

La droga è stata sottoposta a sequestro e verrà inviato ai laboratori del RIS di Cagliari per le necessarie analisi chimiche e tossicologiche. Il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà stamattina presso il palazzo di giustizia di Cagliari.