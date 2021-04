"Mia madre, 87 anni, allettata. Mi dicono che prima o poi verrà vaccinata"

Lo sfogo di una donna di San Pantaleo: "Leggo su i giornali che la campagna vaccinale va avanti, ma mia madre è stata totalmente dimenticata da tutti"

Di: Redazione Sardegna Live

In piena emergenza sanitaria, con il caos che travolge i reparti e la macchina della sanità che arranca e non riesce a fronteggiare la pandemia, le storie personali rimangono spesso inascoltate, investite dalla distrazione generale.

Per questo una donna di San Pantaleo, dopo lunghi tentativi di richiamare l'attenzione delle autorità sanitarie sul caso dell'anziana madre, ha pubblicato un lungo sfogo su Facebook sperando di ottenere i risultati finora non raggiunti.

"Ho regolarmente iscritto mia mamma di 87 anni per il vaccino, quando più di un mese fa ho ricevuto l'SMS - spiega la donna -. Da allora ho cercato di contattare sia l'ATS, sia il mio medico di base che l'ufficio del sindaco del Comune di Olbia. Tutti mi dicono che prima o poi mia madre verrà vaccinata, ma quando?".

Una domanda che per il momento non ha ricevuto risposta. "Mia madre è totalmente allettata da più di un anno - prosegue il racconto -, non esce da casa ed è accudita da noi famigliari e da una badante regolarmente assunta. Il medico di base mi dice che non ha vaccini per venire a farglielo. Devo rivolgermi all'ATS. Il Sindaco mi dice che ci deve pensare il medico di base. Continuo a leggere sui giornali che la campagna vaccinale va avanti, ma mia madre è stata totalmente dimenticata da tutti".

L'amara constatazione ha spinto la figlia disperata a diffondere in rete il suo disagio e la sua preoccupazione. "Viviamo a San Pantaleo, Comune di Olbia. Ad Arzachena tutti gli over 80 delle campagne sono stati vaccinati, dai medici di base (informazione diretta di parenti vaccinati), è inconcepibile che Olbia non abbia pensato ad un protocollo per i suoi anziani che vivono nei suoi territori limitrofi. E' impensabile che non ci sia un protocollo per quei soggetti fragili che devono avere la precedenza sugli altri. In che realtà viviamo, se non riusciamo neppure a raggiungere il territorio comunale per vaccinare i nostri anziani più fragili e chi li accudisce?".