Sorpreso dalle fiamme nel sonno: 62enne muore in una roulotte

Il cadavere trovato sul letto dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco del Comando di Cagliari, intervenuti nella notte in agro di San Sperate, in località "Su Mori is Sinziris", si sono trovati davanti una scena macabra e terribile.

Gli operatori, giunti sul posto per domare l'incendio di una struttura abitativa con in aderenza una roulotte, una volta estinte le fiamme hanno effettuato un controllo all'interno della struttura e della carcassa del rimorchio.

Al suo interno hanno così trovato il cadavere di Giuseppe Carta, collaboratore scolastico 62enne, ucciso probabilmente nel suo letto dalle esalazioni di monossido generate dalle fiamme che presumibilmente lo hanno sorpreso nel sonno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Iglesias e il medico legale. E' stata esclusa l'origine dolosa del rogo.