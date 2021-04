Vaccini. La denuncia: “Manca la rete oncologica e dosi a rilento”

"La Sardegna però paga un prezzo più alto di altre regioni"

Di: Redazione Sardegna Live

È la denuncia lanciata nel corso del webinar della Rete ROPI (Rete Oncologica Pazienti Italia).

"La vaccinazione contro il virus SARS-COV2 è stata attivata anche in Sardegna - Daniele Farci, responsabile della UO Medicina e Servizio di Oncologia Medica della Nuova casa di Cura di Decimomannu (Cagliari) e coordinatore AIOM Sardegna -. La Sardegna però paga un prezzo più alto di altre regioni perché qui non è mai stata attivata la Rete Oncologica Regionale, pur istituita con decreto regionale e mai resa operativa".

Dei centomila morti - spiega la rete Ropi - per Covid in Italia, e quindi anche in Sardegna, circa il 16% sono persone con una storia di tumore. Secondo gli esperti la rete potrebbe essere molto utile.

"Nella regione con la più bassa densità di popolazione - continua Farci - con gravi problemi nei trasporti e nella viabilità, con tante importanti carenze nell'organizzazione sanitaria, l'attivazione della Rete consentirebbe di migliorare capillarmente la qualità dell'assistenza ai pazienti, permetterebbe di rendere funzionale la medicina territoriale e il rapporto con i medici di Medicina Generale, ridurrebbe i viaggi della speranza verso il 'Continente'".

"La disponibilità da parte degli oncologi e di tutti gli altri sanitari - conclude Farci - è ben nota. Manca solo un atto decisionale che, mediante l'istituzione di un ristretto tavolo di lavoro, con licenza di agire, può portare alla rapida attivazione della Rete. Allo stato i pazienti oncologici stanno ricevendo la prima dose di vaccino. Speriamo di poter procedere velocemente e terminare entro maggio tutto il percorso vaccinale".