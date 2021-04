Scheletro scoperto in Sardegna, è di un maestro scomparso nel 2019

Il 31 marzo scorso un passante aveva notato quei resti nel canale di scolo, facendo intervenire i carabinieri.

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scheletro scoperto all'interno di un canale per le acque di scolo lo scorso 31 marzo a Uta è di Marco Frau, il maestro di Assemini allontanatosi da casa il 15 ottobre del 2019. La sera del 16 aveva sentito al telefono un'amica e successivamente si erano perse le sue tracce.

La conferma è arrivata dagli specialisti dei carabinieri del Ris del capoluogo sardo che hanno prelevato un campione di Dna eseguendo poi analisi biomolecolari comparative con un altro campione recuperato dallo spazzolino da denti dello scomparso.

In particolare, i militari del Ris hanno recuperato il Dna dalle unghie dello scheletro, che hanno una composizione tale da resistere alle intemperie e agli effetti della decomposizione, consentendo la comparazione.

Le cause della morte non sono state accertate con precisione, ma sui resti non sarebbero evidenti segni riconducibili a una morte violenta. L'ipotesi più probabile al momento è quella del gesto volontario. Lo scheletro è stato restituito alla famiglia, che si era anche rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto? su Rai 3. Il 31 marzo scorso un passante aveva notato quei resti nel canale di scolo, facendo intervenire i carabinieri.