Lo scheletro trovato a Villasimius ha un nome: si tratta di un 55enne di Villasimius

I Ris di Cagliari hanno analizzato con successo le ossa dell'uomo trovate in un canale di scolo

Di: Redazione Sardegna Live

A conclusione dei complessi esami di laboratorio consistenti in analisi biomolecolari comparative condotte sulle unghie prelevate dal medico legale sui residui di resti scheletrici rinvenuti a Uta all’interno di un canale di scolo tombale di via Ponte, è stato estrapolato un profilo genotipico riconducibile ad un soggetto di sesso maschile, completo per tutti i 24 marcatori genetici studiati e internazionalmente conosciuti.

Il successivo confronto del profilo del DNA con quello ottenuto da un campione di confronto appartenente allo scomparso Marco Frau, 66enne di Villasimius, costituito da uno spazzolino da denti, già in uso allo scomparso, ha fornito esito positivo per quanto riguarda la concordanza genetica.

I fondamentali risultati analitici, fanno sapere i carabinieri, "sono stati ottenuti con una tempistica eccezionalmente rapida, grazie all’applicazione di un peculiare protocollo estrattivo, adottato dal RIS Carabinieri di Cagliari, che prevede l’impiego delle unghie prelevate dai resti cadaverici, in luogo dei classici prelievi di ossa compatte e/o denti che richiedono, per contro, analisi lunghe, costose e potenzialmente infruttuose: la composizione stessa delle unghie, particolarmente resistenti agli insulti ambientali ed agli effetti della decomposizione, protegge, infatti, le molecole del DNA dai fenomeni di degradazione".

L’applicazione dei più recenti protocolli analitici riportati in bibliografia scientifica, ha consentito, ancora una volta, al RIS di Cagliari, di dare un nome ai resti scheletrici rinvenuti che verranno, così, riconsegnati ai familiari.