Vaccini: il target in Sardegna è di 11mila al giorno e 77mila a settimana

Ieri 10.597 dosi somministrate

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo sprint nelle vaccinazioni in Sardegna, che ieri hanno toccato quota 10.597. Si è trattato principalmente di prime somministrazioni. L'Isola ha al momento inoculato l'86,2% delle fiale disponibili cioè 398.346 su 461.910 consegnate dalla struttura commissariale che ha annunciato proprio oggi di avere assegnato un target giornaliero di somministrazioni a ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell'arco di una settimana.

Per la Sardegna occorrerà arrivare a quota 11.000 dosi giornaliere e 77.000 in sette giorni nella settimana che va dal 16 al 22 aprile. L'obiettivo sembra dunque a portata di mano, ma in soli due giorni la macchina sanitaria dovrà inoculare più vaccini di quelli fatti nei giorni scorsi. Un'accelerazione potrebbe essere favorita anche dall'arrivo delle 11.200 fiale di Moderna ottenute ieri.

Stentano ancora le chiamate alla vaccinazione per la categoria delle persone "fragili", coloro cioè che hanno una patologia cronica e che risultano avere l'esenzione: per ora non vi è alcuna indicazione sulla loro adesione alla campagna. Anche se alcuni reparti e ospedali, come l'Aou di Cagliari e il Brotzu hanno già iniziato. Per coloro che sono seguiti da Ats l'indicazione resta quella di attendere di essere contattati direttamente da Ats o dai centri che li hanno in carico.