Vaccini. Arrivate in Sardegna 11.200 dosi Moderna

E' la parte spettante all'Isola delle 400mila dosi arrivate a Pratica di Mare. Serviranno a incrementare il numero delle vaccinazioni giornaliere

Di: Giammaria Lavena

Sono arrivate in Sardegna altre 11.200 dosi del vaccino Moderna, necessarie per proseguire la campagna di vaccinazione per i soggetti che rientrano nelle fasce di popolazione rappresentate da anziani e persone fragili.

Si tratta della quota spettante all'Isola delle oltre 400mila dosi dello stesso siero arrivate all'hub nazionale di Pratica di Mare. Questa sarà per la Sardegna una settimana decisiva nell'accelerata alla campagna, che ha come obiettivo quello delle 15mila inoculazioni al giorno, così da arrivare tra le 16 e le 17mila giornaliere a fine mese.

E' la tabella di marcia fissata dal commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ora le dosi verranno distribuite nei vari hub e punti di vaccinazione dell'Isola per poi proseguire nelle somministrazioni.