Sardi e sicuri. A Ozieri quasi 1.200 test, 17 i tamponi positivi da verificare

I casi di positività saranno sottoposti a tampone molecolare per conferma

Di: Redazione Sardegna Live

Si è conclusa questa sera la tappa ozierese della campagna di screening “Sardi e Sicuri”, organizzata dalla Regione Sardegna in collaborazione con ATS e Comune di Ozieri.

"In totale - fa sapere il sindaco Marco Murgia - sono stati effettuati 1.198 tamponi, le persone a cui ha dato esito positivo sono state 17, sottoposte successivamente a tampone molecolare per confermare o smentire la positività. In serata sono arrivati i risultati dei tamponi molecolari eseguiti sui 5 positivi riscontrati ieri, 4 hanno dato esito negativo e 1 dovrà ripeterlo poiché il risultato non è stato validato".

"Domani - prosegue il primo cittadino - vi aggiorneremo sui 12 positivi riscontrati oggi, per comunicarvi se la loro positività verrà confermata o meno. Desideriamo sottolineare l’ottima organizzazione, ringraziando tutto l’appartato sanitario per la professionalità e serietà dimostrata, in particolare per la disponibilità della Dottoressa Raspa, della struttura comunale, dei volontari della Protezione Civile Lavoz Ozieri, dei Barracelli e di tutti gli organizzatori".