Arbus. Trovato alla guida senza patente per la seconda volta: denunciato 30enne

Sequestrata anche l'auto in quanto sprovvista di assicurazione

Di: Giammaria Lavena

Ieri ad Arbus, attorno alle 19, i carabinieri della Stazione di Montevecchio hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per guida senza patente un 30enne disoccupato del luogo, già precedentemente denunciato, poiché sorpreso alla guida di una Volkswagen Polo, sprovvisto del medesimo documento in quanto mai conseguito.

Nella circostanza l’autovettura, risultando priva di copertura assicurativa, è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia giudiziale a persona idonea. Andare a fare un’incidente contro un’auto non assicurata significa per ogni utente della strada avere ottime probabilità di tenersi il danno anche fisico e non solo materiale, senza poter ottenere un risarcimento.

Le auto che girano senza copertura assicurativa Rca rappresentano un problema reale, perché non è tanto importante avere una buona assicurazione quanto che la controparte la abbia. Di tali eventi i carabinieri hanno informato tanto la Procura quanto la Prefettura di Cagliari, per gli aspetti di rispettiva competenza.