Covid. A Uri situazione in leggero miglioramento: 88 positivi

Sulla base dei dati domani la sindaca Cirroni deciderà se riaprire le scuole

Di: Redazione Sardegna Live

88 persone positive al Covid e 29 persone in quarantena fiduciaria. E’ la situazione attuale a Uri, uno dei Comuni sardi che nelle scorse settimane era finito in zona rossa. “Posso affermare con grande orgoglio che le misure adottate stanno avendo riscontro positivo – dice la sindaca Lucia Cirroni – Questa ondata di contagi ha però segnato la nostra comunità con due perdite, ai familiari esprimiamo il nostro cordoglio”.

“In merito alle restrizioni, per ora posso confermare che l’ordinanza resterà in vigore fino al 20. In sede di conferenza provinciale si è deciso di effettuare uno screening con tampone molecolare a tutto il personale scolastico residente a Uri al fine di garantire un rientro a scuola in sicurezza già da mercoledì – fa sapere ancora la sindaca – L’istituto di igiene continua l’analisi dei dati, solo lunedì avrò notizie certe sulla possibilità di riaprire le scuole, a tal riguardo ha rilevanza il trend di contagi degli ultimi giorni dal quale si potrà desumere se sussiste ancora il pericolo che all’interno delle stesse si possano sviluppare dei focolai, anche per gli scolari pendolari devo attendere riscontro positivo dall’istituto, ma non escludo il tanto atteso ritorno alla didattica in presenza”.

“Il fatto che le misure adottate abbiano dato risultati positivi è sicuramente un grande traguardo, ma i numeri sono ancora decisamente elevati, quindi non abbassiamo la guardia e non rendiamo vani i sacrifici di tanti – ha aggiunto la Cirroni – Ringrazio il Prefetto per l’attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio da sempre, ma in particolar modo in questo momento di grave emergenza, per il tempestivo rafforzamento dei controlli, e per il sostegno, paragonabile a un vero affiancamento, che mi fa sentire la vera vicinanza delle istituzioni e che mi ha dato il coraggio e la forza per andare avanti”.