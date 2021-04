Gelmini: "Prenotare le vacanze, ma non è liberi tutti"

"Credo chi ci aspetti un'estate da trascorrere in tranquillità"

Di: Redazione Sardegna Live

"Credo chi ci aspetti un'estate da trascorrere in tranquillità e dunque possiamo prenotare le vacanze, ce lo auguriamo tutti, rigorosamente in Italia per aiutare la nostra economia, ma non è un liberi tutti, bisogna mettere in campo tutte le cautele". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervistata dal Tg1.

Dal 26 aprile, ha aggiunto Gelmini, "ci sarà una progressiva e graduale ripartenza delle attività economiche all'aperto, complice la bella stagione ed inoltre, è un importante segnale di speranza e fiducia che i nostri ragazzi potranno concludere l'anno scolastico in frequenza".