Maltempo. Torna la neve sul Gennargentu

Coltre bianca a 1500 metri

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Tore Moro

Neve tardiva sulle cime del Gennargentu. Stamattina il sole ha illuminato la coltre bianca che ricopriva le vette di Separadorgiu e Bruncuspina a 1500 metri di altezza (foto di Tore Moro in copertina).

Le temperature in montagna erano vicino allo zero, ma potrebbero abbassarsi ancora e scendere a sotto zero nella giornata di domani. Previste ulteriori nevicate nelle prossime ore anche a 1200 metri.

Pioggia e gelo anche a quote più basse in Sardegna dove, localmente, si stanno verificando dei brevi temporali.